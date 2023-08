Gazzetta – Con Osimhen e Kvara e i due jolly dalla panchina in attacco, il Napoli parte in vantaggio sulle altre

La Gazzetta dello Sport elogia l’attacco del Napoli, soprattutto grazie alla coppia delle meraviglie formata da Osimhen e Kvara, ma anche da Simeone e Raspadori. Gli azzurri di mister Garcia hanno un grande duo d’attacco, ma anche dalla panchina trovano gol e talento, grazie ad uno dei migliori numeri 9 dalla panchina e all’estro e al talento di Raspadori. Secondo la Rosea gli azzurri grazie al talento e alle tante soluzioni offensive si ritroveranno a partire in vantaggio rispetto alle altre, anche se Kvara non sarà più una sorpresa. Simeone in questo ritiro ha dimostrato la sua grande abilità nel segnare anche entrando dalla panchina, e Raspadori grazie ai tanti ruoli che può ricoprire è un jolly utilissimo.