Varriale: “Il colpo più grande del mercato? L’ha fatto il Napoli”

Enrico Varriale è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della sessione di calciomercato.

Le sue parole: “La permanenza di Osimhen è la conferma di ciò che diciamo da tempo. Per quanto sia straordinariamente forte, è difficile ottenere 200 milioni per il nigeriano. Se ci sarà anche il rinnovo, che credo avverrà prima dell’inizio della Serie A, staremo a posto. Trattenere Osimhen è il più grande colpo del mercato italiano. E’ equiparabile a ciò che sta avvenendo in queste ore con il passaggio di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco: sono quei bomber che spostano gli equilibri e decidono le partire da sole”.

Poi Varriale ha continuato: “La conferma di Osimhen è un’ottima notizia per il Napoli: confermando Osimhen, c’è sempre più l’obbligo di puntare a vincere anche l’anno prossimo. Jens Cajuste è un buon acquisto? Il ragazzo è stato seguito per tanto tempo ed è stato valutato tutto, anche il suo carattere, prima di prendere. Per un discorso di qualità/prezzo, si è deciso di puntare su di lui e non possiamo che essere fiduciosi che sappia dare un bell’apporto”.