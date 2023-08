Romano: “Il Napoli continua a trattare con il Celta per Veiga, accordo già raggiunto col calciatore, club in contatto per un accordo”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter ha dato novità riguarda la trattativa che potrebbe portare Gabri Veiga a Napoli. Come riporta il giornalista i due club sono in continuo contatto per trovare un accordo, con il Napoli che vorrebbe raggiungere un accordo senza pagare la clausola del giocatore da 40 milioni di euro. Tra lo spagnolo e il club azzurro l’accordo è già stato trovato, mentre si aspetta che siano le due società a trovare l’accordo sul costo del cartellino del gioiellino galiziano.