Moggi: “Il Napoli non si ripeterà, mancano pezzi importanti”

L’ex dirigente del Napoli Luciano Moggi ha parlato della prossima stagione di Serie A su Libero.

Ecco le sue parole: “Il Napoli campione d’Italia, secondo noi, faticherà a riproporsi almeno nella grandezza del passato. Perché il titolo, meritato, è stato conseguito da un’ottima squadra, ma grazie anche all’esperienza russa di Spalletti che, avendo allenato lo Zenit, era abituato a dosare le forze nelle due parti di campionato (fino a dicembre e da febbraio fino alla fine). E infatti, con una preparazione leggera predisposta soprattutto alla corsa più che alla tenuta, ha saputo approfittare meglio di altri della prima frazione, visto che la nostra serie A, come in Russia, lo scorso anno si è giocata in due tronconi per effetto dei Mondiali in Qatar”.

Poi Moggi ha continuato: “Il buonsenso di Giuntoli ha poi fatto il resto, proteggendo Spalletti dal carattere fumantino del presidente e riuscendo a mettere in campo una squadra che ha vinto dando spettacolo. Tra i titolari, al momento, mancherà solo Kim, passato al Bayern. Ma la mancanza più grave sarà quella di Spalletti e Giuntoli”.

Sulla Lazio ha aggiunto: “Ai biancocelesti mancherà Tare, capace di fare l’equilibrista tra Sarri, Lotito e lo spogliatoio”.

Sulla Juventus: “Sarà favorita soprattutto dal fatto di non avere impegni infrasettimanali, vista l’esclusione dalle coppe europee per un anno decisa dalla Uefa”.