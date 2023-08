Al minuto 60 si sblocca la sfida tra Napoli ed Apollon, con gli azzurri che riescono finalmente a superare la difesa cipriota. Kvaratskhelia riesce con un grande filtrante a servire Olivera, che mette il pallone in mezzo, e a parta praticamente vuota è un gioco da ragazzi per Osimhen buttare il pallone in rete per fare 1-0.