Di Marzio – Se l’Empoli dovesse cedere Liam Henderson pensa a Gaetano per il centrocampo

Il Napoli sta lavorando sia in entrata che in uscita, soprattutto nel reparto di centrocampo, dove sono avvenuti già dei cambiamenti. Tra i possibili nomi in uscita dal Napoli ci sarebbe anche Gianluca Gaetano, il centrocampista di Cimitile nella scorsa stagione ha avuto poco spazio. Il ragazzo sembra volere più minuti, per questo un suo addio non è così improbabile, e su di lui c’è l’Empoli. Nel caso in cui dovesse dire addio ai toscani il centrocampista Liam Henderson, piace molto il centrocampista del Napoli, che potrebbe quindi trasferirsi nei prossimi giorni in Toscana.