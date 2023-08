De Canio: “Bisogna aspettare il campo, speriamo una cosa”

L’ex allenatore del Napoli Gigi De Canio è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv per parlare del club azzurro.

Di seguito le sue parole: “I giocatori che arrivano in Italia dalla Ligue 1 possono perfezionare la loro conoscenza calcistica, se Cajuste unirà le capacità tattiche alle sue qualità, potrà fare solo bene. La scelta del Napoli è stata intelligente, dobbiamo augurarci che il ragazzo impari il prima possibile i meccanismi del calcio italiano, come ha fatto Anguissa, che con applicazione ed intelligenza è diventato un giocatore formidabile, dopo aver avuto esperienze non proprio positive in Inghilterra e Spagna. Natan? Fra un giocatore di scuola brasiliana ed uno di scuola coreana, l’anno scorso chi avremmo preso? Ora ci auguriamo che Natan sia più forte di Kim, il bello del calcio è questo”.

Poi De Canio ha continuato: “Aspettiamo il campo, sperando che lo scouting del Napoli abbia ancora una volta fatto centro. Lotta scudetto? Il Napoli lo scorso anno ha fatto un capolavoro, questo è un altro campionato, gli azzurri partono favoriti perché hanno cambiato pochissimo ma bisogna vedere se tutte le circostanze gireranno a favore. Per fare una grande impresa ci vuole bravura e fortuna, il Napoli ha spadroneggiato anche perché le altre hanno avuto difficoltà, ora tutti lo aspetteranno al varco, non ci sarà più leggerezza nell’affrontarlo”.