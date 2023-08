Brambati: “Sulla carta il Napoli mi sembra un filino avanti, ma ha perso qualcosa di molto importante”

L’ex calciatore ed oggi procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di “Calciomercato e Ritiri”, in onda su Tmw Radio. L’ex calciatore ha parlato tra le altre cose delle favorite al titolo, e di un Napoli che nonostante le perdite importanti sembra avanti alle altre. Queste le sue parole: “Facendo pronostici adesso si rischia di fare brutte figure. Mi ricordo che l’anno scorso di questi tempi il Napoli non era stato inserito nemmeno tra le prime quattro. Sulla carta mi sembra ancora un filino avanti, ma ha perso un baluardo difensivo come Kim e l’allenatore, oltre al ds. Il Ds è un collante per lo spogliatoio ma non solo, quindi credo che il Napoli si sia privato di qualcosa d’importante”.