Albiol: “Behrami era un pazzo, ogni giorno dormiva due ore perché beveva 10 red bull, ma aveva una grande forma fisica”

L’ex difensore del Napoli, e oggi in attività al Villareal, Raul Albiol ha parlato ai microfoni di Dazn del suo periodo a Napoli e dell’ex centrocampista svizzero Valon Behrami. Come raccontato dal difensore spagnolo l’ex centrocampista della Lazio era “pazzo”, perché beveva 10 red bull al giorno, dormendo poi pochissimo. Queste le sue parole: “Era pazzo, ma aveva un vuore grande. Beveva ben dieci red bull al giorno. Gli dicevo sempre: “Valon, come fai a dormire?”. Lui mi diceva che faceva solo due ore di sonno e che gli erano sufficienti. Poi lui aveva una grande forma fisica, un altro giocatore al posto suo avrebbe potuto non giocare per due anni”.