Repubblica – Zielinski a un passo dall’addio:la trattativa con l’Al Ahli si sta sbloccando

Piotr Zielinski è sempre più lontano da Napoli, a riportarlo è La Repubblica oggi in edicola. Secondo il quotidiano il centrocapista polacco ha intenzione di accettare l’offerta dell’Al Ahli che ha messo sul piatto 12 mln netti a stagione, il club arabo verserà nelle casse azzurra circa 30mln. Questo quanto evidenziato:

“La situazione Zielinski si sta sbloccando: il polacco accetterà l’offerta dell’Al Ahli (ingaggio da 12 milioni netti l’anno per tre stagioni) che verserà circa 30 milioni al Napoli. Veiga ha detto sì, la trattativa decollerà dopo la cessione di Zielinski all’Al Alhi. Lui in Arabia ci andrà, su Osimhen, invece, il pressing per evitare divorzi è attivissimo”.