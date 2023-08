Il nuovo Napoli continua a formarsi tra Dimaro e Castel di Sangro. Non c’è solo un nuovo tecnico e dei rinforzi in difesa e a centrocampo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, lo staff tecnico allarga il suo team. Insieme ai preparatori atletici Paolo Rongoni e Francesco Cacciapuoti, si aggiunge un nuovo membro. Si tratta di Manuel De Maria. Un nome nuovo per il Napoli, ma non per Rudi Garcia: infatti, De Maria ha già lavorato col tecnico francese all’Al Nassr.