Gazzetta – Napoli, ultimi giorni a Castel di Sangro prima dell’esordio in Campionato

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sugli infortunati in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Amir Rrahmani e Victor Osimhen ci saranno per la prima di campionato contro il Frosinone:

“Rrahmani c’è. Con questa buona notizia, il Napoli è entrato in campo ieri mattina per l’allenamento aperto al pubblico. Il difensore kosovaro, match winner dell’ultima amichevole contro l’Augsburg, aveva provocato qualche apprensione per una botta presa al polpaccio, uscendo dal campo con una fasciatura. Ma già martedì l’allarme era rientrato e ieri se n’è avuta la conferma. Un sospiro di sollievo per Garcia che potrà quindi utilizzarlo nell’esordio in campionato di Frosinone. Diverso il discorso di Osimhen, che ieri non si è visto lavorando a parte per superare il trauma distorsivo alla caviglia destra figlio di un contrasto di gioco con Natan. Siamo ormai agli ultimi due giorni del ritiro di Castel di Sangro”. Scrive il quotidiano