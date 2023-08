Gazzetta – Napoli, arriva Cajuste! Ecco il profilo tecnico del calciatore

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano analizza il profilo del nuovo acquisto partenopeo: Jens Cajuste. Questo quanto evidenziato:

“Un vero e proprio blitz con il Reims, nessuno sapeva niente e invece Cajuste era già atterrato a Roma e in viaggio verso Villa Stuart per le visite mediche prima dell’arrivo a Castel di Sangro. Svedese, ma non solo, per la verità. Ora tocca a Garcia intuirne le possibilità di utilizzo, e soprattutto il ruolo, o i ruoli più adatti. Che in quelle mattonelle di campo servissero rinforzi era evidente per far respirare Anguissa e Lobotka, come dimostrano anche gli esperimenti di avanzamento di Ostigard proposti in questo precampionato dall’allenatore francese”.

Il neoacquisto ricoprirà due ruoli e la sua fisicità imponente e la capicirà di driblare nello stretto gli permetteranno di essere un vice Anguissa perfetto. Non resta che vederlo indossare la maglia azzurra.