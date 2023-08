Gazzetta – Allarme rientrato per Rrahmani, ci sarà contro il Frosinone

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro aveva lasciato qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche in seguito ad una botta al polpaccio rimediata in allenamento. In particolare, la sua presenza per la prima di campionato Frosinone-Napoli era in forte dubbio. Allarme rientrato, come riportato dalla testata. Il colpo si è rivelato meno grave del previsto e il calciatore sarà regolarmente a disposizione di Rudi Garcia per i prossimi impegni.