Del Genio: “Questa sessione di mercato è stata un disastro per gli esperti di mercato”

Paolo Del Genio, giornalista di fede partenopea, ha scritto un post sui suoi profili social in cui commenta il calciomercato del Napoli.

“Le notizie di mercato vengono fuori grazie ad agenti, intermediari ed altre figure che definire non saprei. I loro ricchi interessi determinano tutto. I giornalisti che si prestano al gioco sono costantemente umiliati. Mille telefonate senza risposta e poi , quando il burattinaio chiama, si racconta senza porsi la domanda se è vera o strumentale l’informazione ricevuta. Questa sessione di mercato in generale e soprattutto per quanto riguarda il Napoli è stata un disastro per i cosiddetti esperti di una materia che, in realtà, non esiste”.