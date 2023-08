CdS – Zielinski, una plusvalenza da mille e una notte: ADL aspetta che l’Al Ahli tenga fede alla sua promessa

Per il Corriere dello Sport il trasferimento di Piotr Zielinski in Arabia Saudita è cosa fatta. L’Al Ahli verserà nelle casse del Napoli circa 30 milioni di euro e 36 nelle tasche del centrocampista polacco per il prossimo triennio. Vivranno tutti felici e contenti, o quasi. Pare che nonostante la ricchezza Zielinski e sua moglie Laura non se ne andranno contenti, ma se ne faranno una ragione: così è il calcio.

Intanto, Aurelio De Laurentiis si sfrega le mani pensando a quella che il Corriere dello Sport ha definito una “plusvalenza da mille e una notte”: il polacco è in scadenza nel 2024 e nel 2015 è stato acquistato per soli 15 milioni. L’affetto viene solo messo da parte.