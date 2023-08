CdS – Veiga, esistono margini per la trattativa: il Napoli ha conquistato lo spagnolo!

Il Napoli è vicino a prendere il talento spagnolo del Celta Vigo. Pare che Gabri Veiga abbia accettato la proposta dei partenopei, conquistato dalla possibilità di poter giocare la Champions League. L’unico scoglio, adesso, resta il club galiziano che vuole che siano pagati tutti i 40 milioni della clausola rescissoria. I presupposti per arrivare ad un prezzo più economico, però, ci sono: ecco cosa scrive a riguardo il Corriere dello Sport.

“La prima proposta, ventotto milioni di euro per la precisione, non è stata sufficiente a far vacillare i galiziani, che resistono ma ascoltano. E dunque si procede, ad oltranza, con la possibilità che il Napoli ritocchi la propria offerta. L’idea del Celta Vigo è “stuzzicante”: incassare l’intera cifra stabilita dalla clausola, quaranta milioni di euro, ma il sospetto che ci siano margini di trattativa esiste, perché il Napoli ha conquistato immediatamente Veiga, l’ha fatto con la prospettiva di trascinarlo nel fantastico mondo della Champions League ed anche con un quinquennale al quale è impossibile negarsi, almeno a queste latitudini”.