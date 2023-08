CdS – Osimhen, altro che “duecentino”: ADL si è fatto una promessa

La questione del rinnovo di Osimhen è diventata molto spigolosa. Si limano i dettagli, ma ci sono delle distanze per quanto riguarda ingaggio e clausola rescissoria. Fanno paura le sirene arabe, l’Al Hilal è disposto a pagare quel “duecentino” proposto da Aurelio De Laurentiis. Niente da temere per il Corriere dello Sport: il presidente vuole tenere il suo bomber. Ecco cosa scrive al riguardo il quotidiano sportivo.

“Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, l’ha promesso a sé stesso e ha deciso di aprirsi a qualsiasi soluzione, anche la più rischiosa. Gli arabi non si sono (ancora) catapultati in Abruzzo, né fisicamente e né tecnologicamente, e il “duecentino” a cui ADL ha fatto riferimento ormai non rappresenta neanche più un’unità di misura: Osimhen non è in vendita”.