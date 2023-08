CdS – Mario Rui, niente Lazio: al suo posto Pellegrini. Il motivo

Mario Rui, vecchia fiamma di Sarri ad Empoli prima e Napoli poi, è stato definitivamente scartato dalla Lazio. Non sarà allenato dal tecnico toscano, al suo posto è stato scelto Pellegrini. Il motivo è presto svelato dal Corriere dello Sport: il portoghese a 32 anni chiedeva un triennale da 2 milioni. Meglio il terzino di proprietà della Juventus: 24 anni, laziale nell’animo e carico come una molla. Non vede l’ora di tornare a Formello. Lo ha fortemente voluto. Mario Rui, intanto, deve ancora trattare il rinnovo col Napoli. Scontento, sperava di poter rinnovare il prima possibile e quindi ora ha fatto sapere tramite il suo agente di essere propenso ad accettare altre offerte.