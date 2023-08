CdS – Il futuro è un’incognita, ma Osimhen ha preso la sua decisione. Il punto

Se Aurelio De Laurentiis non vuole perdere la sua macchina da gol come spiega il Corriere dello Sport, neanche Victor Osimhen vuole lasciare il Napoli. Il quotidiano sportivo fa sapere che il nigeriano, confrontandosi con l’agente Calenda, ha intuito che per la sua carriera ha senso, eccome, starsene in Italia. Nel Napoli ha scoperto la dimensione onirica dello scudetto. Anche se futuro è un’incognita, De Laurentiis è disposto a (ri)aprirgli le porte: bisognerà cercare le chiavi giuste. Un’operazione non semplice, ma nemmeno impossibile.