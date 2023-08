CdS – Garcia aveva già telefonato Cajuste nei giorni scorsi: le cifre del contratto

Il Corriere dello Sport riassume il pomeriggio di Jens Cajuste che, dopo tre ore di visite mediche, è subito partito alla volta di Rivisondoli nell’Abruzzo. Pare che il mediano ormai ex Reims è stato voluto da Garcia che lo ha chiamato personalmente. Cajuste si è legato ai campioni d’Italia “con un quinquennale da 1,2 milioni più bonus che però ieri sera non risultava ancora firmato”, spiega il quotidiano sportivo. “Dettagli da limare, secondo i rumours; aspetti che stamattina verranno nuovamente affrontati per essere risolti. Il ragazzo, comunque, all’ora di cena ha raggiunto Rivisondoli, ha stretto la mano al presidente De Laurentiis, ha conosciuto i nuovi compagni e ha incotnrato Rudi Garcia, che con una chiamata nei giorni scorsi lo aveva fatto già sentire al centro del suo progetto tecnico”.