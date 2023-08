L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Gabri Veiga, obiettivo di mercato del Napoli individuato per fungere da sostituto di Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato, l’idea di acquistare lo spagnolo attualmente al Celta Vigo è da segnalare già in Cristiano Giuntoli. Infatti, lo spagnolo è l’ultimo nome appuntato dal Ds ora passato alla Juventus, tanto da averlo avvicinato già a marzo per capire quale fosse la fattibilità dell’operazione.