Venerato: “Cajuste, vi dico i dettagli del contratto”

Ciro Venerato ha svelato i dettagli del contratto che il Napoli farà firmare a Jens Cajuste dopo le visite mediche che si stanno svolgendo in questi minuti (clicca qui). Ecco cosa ha scritto l’esperto di calciomercato sul sito del TGR.

“Tutto definito con Cajuste, anche le ultime formalità relative ai pagamenti rateali. Stando a quanto appreso, sarebbero 3 le rate per il relativo ammortamento. 10 milioni al Reims. I francesi avrebbero chiesto e non ottenuto una percentuale minima sulla futura rivendita. Contratto di cinque anni allo svedese. Da 1.2 con bonus e stipendio indicizzato (scatto annuale se rispetta determinati parametri di rendimento). Zielinski pronto a traslocare in Arabia. Adl sta limando ultimi dettagli con l’Al Ahli. Ma il più è fatto”.