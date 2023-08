Tmw – Il Napoli insiste per Gabri Veiga, l’ottimo rapporto con Benitez può aiutare

Il mercato del Napoli non si concluderà con il colpo Jens Cajuste. L’intenzione di De Laurentiis è quella di regalare un nuovo colpo a Rudi Garcia. In particolare, si tratta per l’erede di Piotr Zielinski, che dovrebbe essere Gabri Veiga, talento del Celta Vigo. Il nome è tra i più apprezzati dalla dirigenza e dallo scouting azzurro. Al momento, nessuna squadra ha pagato i 40 milioni previsti dalla clausola del giocatore, e i 30 milioni di euro offerti dal Napoli sono stati respinti al mittente. L’idea della società è quella di arrivare a metà strada, offrendo 32 milioni più dei bonus per arrivare a 36, sfruttando la mediazione di Rafa Benitez, manager proprio della squadra galiziana. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.