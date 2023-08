Schwoch: “Se dovesse rimanere Osimhen, il Napoli rimane favorito per lo scudetto”

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Febbre 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, soffermandosi sulla squadra azzurra e sulla stagione che sta per iniziare.

Queste le sue parole: “Il Napoli sta cercando di capire cosa fare, tutto gira intorno a Osimhen, l’Arabia sta facendo piazza pulita dei giocatori più appetibili e il nigeriano ha un’offerta da 40 milioni a stagione. Avere questo punto interrogativo dispiace, a pochi giorni dall’inizio del campionato, poi quando vuoi giocatori di livello i prezzi salgono sempre. Non è che il Napoli è la società più furba, tutti vogliono risparmiare qualcosa o chiedere più soldi, ogni club vuole fare cassa e spendere il meno possibile. E’ sempre facile fare i conti in tasca agli altri, sei, sette milioni di ingaggio sono tanti ma 40 sono un’enormità, due riflessioni a quel punto si fanno”.

E ancora: “Il Napoli ha una politica di un calcio sostenibile ed è giusto così, De Laurentiis ha dimostrato di poter fare calcio in modo egregio e che così facendo si può anche arrivare a vincere lo scudetto. Riconfermarsi, tuttavia, è difficile e farlo in questo modo lo è ancora di più. Nel Napoli, poi, non è cambiato solo Kim, è arrivato anche un altro allenatore, forse la squadra giocherà un po’ più bassa e sfruttare Osimhen in velocità, con Spalletti eravamo abituati a vedere un Napoli più aggressivo che occupava la metà campo avversaria, a Dimaro ho visto poco nella prima settimana con Garcia, magari non cambierà nulla”.

Infine, sullo scudetto: “Gli azzurri partiranno da favoriti e non è mai semplice, ci saranno molte insidie e bisogna fare qualcosina, la squadra è più o meno la stessa. Vero è che anche le altre hanno cambiato. L’Inter a oggi in attacco mi sembra indebolita, la Juve non si è mossa molto, il Milan ha fatto qualcosa di più. Insomma, se resta Osi il Napoli è ancora favorito per lo scudetto, e già riconfermarsi per me sarebbe una grande impresa, per la Champions il discorso è molto più complesso”.