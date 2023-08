Repubblica – Rinnovo Osimhen, ADL vuole chiudere per questa settimana: il punto

Il Napoli vuole riuscire a tenere Victor Osimhen almeno per questa stagione. L’ostacolo principale, adesso, sono le sirene arabe. L’Al Hilal sarebbe pronta a fare follie per il nigeriano. Ieri, Roberto Calenda ha incontrato De Laurentiis per un altro vertice. La distanza principale è dovuta all’ingaggio e alla clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe provare ad arrivare a 10 milioni coi bonus e mettere una doppia clausola, una per l’Europa e l’altra per la Saudi League. ADL spera di concludere la trattativa entro domenica. Questo è quanto si legge dalle colonne di Repubblica.