Pedullà: “Napoli senza Osimhen? Non vorrei essere Garcia”

Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Osimhen al Napoli ai microfoni di Sportitalia.

Di seguito le sue parole: “Non vogliamo immaginare un Napoli senza Osimhen, tenendo conto della querelle in corso”.

Poi Pedullà ha continuato: “Semplicemente perché qualsiasi sostituto non sarebbe all’altezza. In tal caso non vorremmo essere nei panni di Rudi Garcia. Esattamente come siamo in quelli di Josè Mourinho perplesso come non mai per il mercato spezzettato di Pinto e per le varie operazioni saltate in attacco. Noi abbiamo una sola considerazione da fare: a pochi giorni dall’inizio del campionato Mou non ha soltanto ragione da vendere, ma molto di più”.