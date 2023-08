Pavarese: “Tanti infortuni nel Napoli? Io non mi preoccuperei”

L’ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese ha parlato ai microfoni Radio Marte dei vari infortuni arrivati in casa azzurra. Ecco cosa ne pensa:

“Infortuni preoccupanti? Credo alla bontà dell’operato dei professionisti seri di cui la società si avvale. Se il Napoli ha cambiato anche il preparatore atletico, credo abbia tenuto presente le problematiche dei singoli calciatori in rosa. Il club azzurro ha sempre posto attenzione alla prevenzione degli infortuni: ora si è deciso di aumentare un po’ i carichi di lavoro in vista della stagione che sta per iniziare. Io non mi preoccuperei”.