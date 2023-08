L’ex calciatore Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della corsa scudetto. Ecco cosa ne pensa:



“L’Inter ha fatto ottime cose, prendendo Thuram e Frattesi, ha cambiato poco, ha aggiunto l’esperienza di Cuadrado ed è tra le favorite col Napoli ,che però preoccupa per certi dubbi come Osimhen. Non sarà semplice riuscire a ripetersi. Chi ha fatto più fatica è la Lazio, che ha perso Milinkovic. Ora dovrà ricostruire qualcosa e vedremo cosa faranno fino a fine mercato“.