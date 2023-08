Opta – Cajuste è il calciatore che ha segnato più gol da subentra

Il nuovo arrivo in casa Napoli si chiama Jens Cajuste. Lo svedese, classe 1999, arriva dopo un’ottima stagione tra le file del Reims, in cui ha collezionato 3 gol (più uno in Coppa di Francia) e un assist. Il suo ruolo in squadra sarà quello di fare da vice Anguissa, con la possibilità di potersi esprimere al meglio nel corso del periodo della Coppa d’Africa, alla quale parteciperà il camerunense. A tal proposito, Opta ha rilasciato un’interessante statistica su di lui. Il calciatore infatti, è l’uomo ad aver segnato più gol da subentrato nella Ligue 1 2022-23. “Tra i centrocampisti della Ligue 1 2022/23, Jens Cajuste è quello che ha segnato più gol subentrando a gara in corso: tre reti, tutte realizzate dall’inizio dell’anno solare 2023. Risorsa”.

