Mattino – Rinnovo Osimhen: il progetto di ADL per convincere il nigeriano

Prosegue la trattativa per rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Ieri c’è stato un ulteriore incontro tra ADL e Roberto Calenda per discutere della faccenda.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il presidente voglia convincere il nigeriano spiegandogli personalmente il suo progetto in vista dell’inizio della nuova stagione.

Si tratta di un piano che punta al secondo scudetto, al buon rendimento in Champions League e alla lotta per qualificarsi al primo mondiale per club organizzato. Il tutto ponendo al centro l’attaccante.