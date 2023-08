KKN – Kvaratskhelia, le ultime sul rinnovo

Secondo quanto svelato in queste ore da Radio Kiss Kiss Napoli, si lavorerà presto al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’obiettivo è quello di ritoccare l’ingaggio. Kvara, infatti, è uno dei tesserati che prende meno rispetto a tutti gli altri. Il suo è un ingaggio che spetta ad una promessa che, come ben sappiamo, Kvaratskhelia ha mantenuto. Il ritocco è doveroso, ma non c’è fretta visto che il suo contratto è stato firmato appena un anno fa. La radio fa sapere che il contratto verrà prolungato di un anno, un po’ come è accaduto a Raspadori. Al momento non c’è alcuna novità, attualmente le priorità sono ben altre per la società. Probabilmente se ne riparlerà a campionato già iniziato.