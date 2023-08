Il Napoli prende Cajuste a sorpresa, Varriale ci scherza: “La vittoria dello scudetto cambia la prospettiva, vi spiego come”

L’arrivo di Jen Cajuste al Napoli è stato come un fulmine a ciel sereno, se in senso negativo o positivo ce lo dirà solo il tempo. Manca l’ufficialità che arriverà soltanto dopo l’esito delle visite mediche. Fatto sta che nessuno, tra gli esperti di mercato, avevano annunciato la trattativa tra Reims e Napoli per portare in azzurro il mediano svedese di origini africane. Ci ha scherzato Enrico Varriale: “Come la conquista dello scudetto cambia la prospettiva – ha scritto il noto giornalista della Rai – l’anno scorso,di questi tempi, il mantra dei tifosi era “Pappò cacc e sord “. Ora impazza “Nun sapite niente” per dileggiare gli “esperti” di Calciomercato che, in effetti, sul Napoli non ne hanno preso mezza”.

