Il Mattino – Gabri Veiga, il Napoli non può rischiare la beffa come Danso

Il fatto che il Napoli abbia individuato in Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, l’erede di Zielinski, non è un segreto. L’entourage del gioiellino spagnolo è stato contattato già ad aprile da Giuntoli. Ad oggi l’interessamento non si è mai affievolito. Ciononostante, la società partenopea sa bene che non sarà semplice ottenere le sue prestazioni sportive. Il Mattino avverte: nessuna sorpresa che il dopo Zielinski possa avere il nome di Veiga, a patto che De Laurentiis e Chiavelli non si dilunghino troppo, perché rischiano un’altra beffa come quella di Danso.