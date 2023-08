Frosinone, Marchizza ci crede: “Daremo filo da torcere al Napoli”

Riccardo Marchizza, nuovo difensore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa della sua presentazione di Frosinone-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Venerdì sarà la prima gara ufficiale e, anche mentalmente, la dovremo preparare bene, approcciando subito nel migliore dei modi anche in vista della gara col Napoli. Non è una sfida che va presa sotto gamba, principalmente ci concentriamo su noi stessi. Sappiamo che la squadra è in costruzione ma questa non deve essere una giustificazione, piuttosto uno stimolo per cercare di provare a fare sempre bene, di unirci e lavorare in settimana per portare a casa risultati. Esordire contro il Napoli Campione d’Italia sarà molto stimolante. Non poteva esserci partita più bella. Vogliamo fare bene”.