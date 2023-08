Abdou Harroui, nuovo centrocampista del Frosinone, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato del Napoli in vista della prima giornata di Serie A. Ecco cosa ha dichiarato:



“Secondo me non è importante chi affrontiamo. Ho già giocato contro il Napoli. Per me dobbiamo dare il 100% a prescindere e vedere come va”.