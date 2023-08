Cucci sicuro: “Osimhen resterà a Napoli, vi spiego”

Italo Cucci, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Futuro Osimhen? Domani esce il Guerin Sportivo, in cui con il direttore Zazzaroini esprimo tutta la mia stima per il nigeriano. Se dovesse essere venduto, non sarebbe colpa sua, ma di cifre stratosferiche che sono difficilissime da rifiutare. Io sono certo che Osimhen resterebbe volentieri al Napoli, essendo innamorato della squadra e della città: lo si evince dal suo approccio agli allenamenti, dai suoi sorrisi, dai gesti tecnici che esprime in seduta”.