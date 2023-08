Il Corriere della Sera svela importantissimi aggiornamenti sulla trattativa del rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, a provocare ulteriori difficoltà ci sarebbe l’Al Hilal. Il club arabo sembrerebbe disposto a fare follie per il nigeriano. L’offerta sarebbe di 40 milioni all’anno per 3 stagioni. Adesso il nigeriano è in bilico, l’ingaggio di 4,5 milioni proposto dal Napoli non gli basta più.