Cm.it – Ecco chi è l’uomo che vuole portare via Osimhen dal Napoli

È Mohammed El Yaagoubi l’uomo che sta cercando di portare via Victor Osimhen dal Napoli. Si tratta dell’intermediario della trattativa tra il calciatore nigeriano e l’Al Hilal. La risposta di Aurelio De Laurentiis però è sempre un sonoro no. Da parte dell’intermediario, si è saputo che il club saudita può arrivare ad offrire anche 180 milioni di euro, ma il Napoli non vuole cedere il suo gioiello. Anzi, l’agente Roberto Calenda lavora al suo rinnovo e la sensazione è che il calciatore resti all’ombra del Vesuvio per almeno un’altra stagione. In caso di eventuale partenza, il prescelto per rimpiazzarlo sarebbe Jonathan David. A riportare è il portale Calciomercato.it.