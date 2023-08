CdS – Zielinski e Osimhen in Arabia? ADL può incassare 230 milioni!

Victor Osimhen potrebbe o non potrebbe rinnovare col Napoli. La telenovela continua, con il procuratore Roberto Calenda che è a Castel di Sangro e incontrerà di nuovo De Laurentiis per trovare un accordo. Zielinski, invece, è praticamente al capolinea col Napoli. L’Al Ahli è pronto ad assicurarsi le sue prestazioni sportive. Il nigeriano potrebbe far entrare 200 milioni nelle casse degli azzurri se dovesse andare in Arabia Saudita, il polacco una cifra sui 30 milioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si sta cautelando nell’eventualità che Osimhen non dovesse rinnovare. Impossibile dire di no a 200 milioni di euro, la stessa cifra richiesta da ADL qualche settimana fa. Ovviamente, i soldi sarebbero investiti per comprare un bomber dalle stesse qualità di VO9. Il prescelto è David del Lille.