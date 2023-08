CdS – Offerta Al-Hilal per Osimhen: svelata la volontà del giocatore

L’Al-Hilal non molla la presa su Victor Osimhen. La squadra saudita vuole il nigeriano a tutti i costi e non è da escludere che nelle prossime ore si rifaccia avanti con una nuova offerta.

Nel frattempo, il giocatore, o meglio il suo agente Roberto Calenda, è alle prese con la trattativa per il rinnovo con il Napoli. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sebbene l’attaccante sia lusingato dall’interesse dell’Arabia Saudita, preferisce rimanere in maglia azzurra e proseguire il suo percorso in Champions League.