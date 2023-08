CdS – Koopmeiners, qualcuno del Napoli ha fatto arrabbiare l’Atalanta?

E’ da qualche anno che il Napoli ha mostrato un certo interesse per Teun Koopmeiners. Secondo i rumours di mercato, quest’anno sembrerebbe intenzionato a fare sul serio. Inizialmente, De Laurentiis ha cercato di sfruttare i buoni rapporti con Percassi. Il presidente dell’Atalanta lascerebbe andar via il suo gioiellino solo in caso di offerte indecenti, lasciando una corsia preferenziale al Napoli. Poi, però, qualcosa è andato storto. Pare, infatti, che qualcuno del Napoli abbia provato a contattare un manager del centrocampista e i nerazzurri si siano arrabbiati. Koopmeiners sembra sul punto di sfumare, ma i rapporto presidenziali hanno ricomposto la frattura. L’operazione che porterebbe l’olandese al Napoli resta ancora un’idea meravigliosamente bella. Lo scrive il Corriere dello Sport.