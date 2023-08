Canovi: “Scudetto? Il Napoli avrà due grandi avversari oltre alla Juventus”

Dario Canovi, considerato il primo procuratore nella storia del calcio italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio soffermandosi sulla prossima lotta per lo scudetto.

Queste le sue parole: “Credo che l’anno scorso ci sono state due squadre che in Europa hanno fatto bene ma non in campionato, e sono Inter e Milan. Non credo che si ripeterà una cosa del genere e quindi il Napoli avrà due avversari di rango stavolta, insieme alla Juventus. Con tutti i problemi avuti abbiamo visto dov’è arrivata, facendo abbastanza bene. Credo che sarà un campionato combattuto“.