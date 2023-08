Abruzzo, il presidente della regione: “Il successo è sotto gli occhi di tutti. Ho chiesto una cosa al Napoli”

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è stato un grande successo per la regione Abruzzo. Per i settori del lavoro e del turismo è stato un vero trionfo. A pochi giorni dalla fine del ritiro abruzzese Marco Marsilio, presidente della regione, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I dati ufficiali bisogna aspettarli, ma le presenze sono numerose. Il successo di pubblico è sotto gli occhi di tutti. Nelle primissime giornate si è rischiato anche qualche problema di ordine pubblico. E’ aumentata la capienza dello stadio, grande successo anche per gli spettacoli. Gli albergatori sono molto soddisfatti, hanno assunto più personale e gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Coinvolgimento del pubblico? Più viene coinvolto e più siamo contenti, ma la gestione dei calciatori appartiene alla società e all’allenatore. Con gli ultimi giorni si avvicina l’inizio del campionato e aumenta la concentrazione. Questo paga in termini di disponibilità. Io stesso avevo chiesto alla squadra di farsi vedere di più sul territorio. La squadra ha un capitale da un miliardo di euro in termine di valore commerciale. Credo che sia corretto che l’allenatore chieda massima concentrazione ai calciatori, credo che vada rispettato”.