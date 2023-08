L’acquisto di Natan non sarà l’unico acquisto del Napoli che pensa a Koopmeiners, un profilo segue già da due anni, e valuta Lo Celso come secondo colpo a centrocampo. Ricordiamo inoltre che va sciolto il nodo Zielinski. La richiesta di Koopmeiners però è molto alta, l’Atalanta spara addirittura 50mln per il centrocampista classe 1998. Lo scrive l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.