Petruzzi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: “Ad oggi si sono indebolite tutte, l’unica che mi preoccupa è la Juventus. Forse la Juve è la favorita senza coppe. Il Napoli è campione in carica ma ha perso Kim che era fondamentale. Per me la Roma può stare tra le prime”.