Marchetti: “La situazione di Osimhen è indecifrabile”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto su TMW Radio: “Non lo so veramente, è una situazione difficile. Va analizzata con gli elementi a nostra disposizione. Il primo elemento è l’offerta araba, il secondo la trattativa per il rinnovo. Quando una trattativa dura così tanto evidentemente c’è qualcosa da discutere, pensavamo potesse durare molto meno. Osimhen ha l’ambizione di essere protagonista in Europa, magari anche senza rinnovo può aspettare un’offerta importante dall’Europa. Dall’altra parte c’è De Laurentiis che non vuole cederlo per meno di 200 milioni, ma fa fatica a rinnovare e i problemi sono il salario e la clausola, che Osimhen vuole congruo alle capacità di spesa delle big d’Europa. Se si aggiunge l’offerta araba, ecco che si crea un mix che porta a questa situazione complicata. Poi se un giocatore non gioca l’amichevole e c’è il mercato si parla di mal di pancia e non di piccoli acciacchi. Il futuro di Osimhen è indecifrabile, questo poi non esclude che possa essere il centravanti del Napoli anche il prossimo anno”.