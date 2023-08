Jacobelli: “Napoli? Mi preoccupano due questioni”

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto nel corso di “Sportitalia Mercato”: “La situazione del Napoli è singolare se pensiamo a quanti se ne siano andati dopo la vittoria dello scudetto. Il Napoli ha bisogno della massima stabilità e che la situazione Osimhen venga risolta, se non viene raggiunto l’accordo per il rinnovo, la situazione può diventare preoccupante. Un’altra questione che preoccupa è quella degli infortuni, il Napoli sta lavorando sodo ma contro l’Augsburg in campo c’era metà squadra”.