Improta: “Se si mantiene questa compagine e arrivano Berardi e Koopmeiners, io firmo per il quarto scudetto”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Tutti in ritiro’: “Ho letto che Berardi potrebbe arrivare al Napoli attraverso uno scambio con Gaetano più conguaglio economico al Sassuolo. Sarebbe l’ideale perché Gaetano qui da noi non trova spazio, gli auguro di andare altrove e giocare. Questa eventuale operazione sarebbe per me una bella soluzione. L’arrivo di Koopmeiners poi andrebbe a completare dal punto di vista delle caratteristiche il centrocampo. Sa fare tutto, anche il difensore centrale. Se si mantiene quest’organico e arrivano Berardi e Koopmeiners, io firmo per il quarto scudetto”.