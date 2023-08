Il Napoli sonda il terreno per un nuovo difensore. Si tratta di Ryan Gravenberc, centrocampista del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano Il Mattino, oggi in edicola, la trattativa potrebbe essere davvero difficile. Il motivo? Nel corso dell’operazione per Kim Min-Jae, il Napoli non ha posto nessuna agevolazione nei confronti dei bavaresi. Si aggiiunge anche la complicanza legata all’attenzione anche del club bianconero per il calciatore.